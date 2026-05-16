В Кузбассе благоустроят 135 общественных пространств

Благоустройство 135 общественных объектов запланировано до конца года в Кузбассе, сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса. Работа ведется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
К примеру, в селе Менчереп на Аллее Желаний уже уложили новую тротуарную плитку, смонтировали ограждение, установили лавочки, урны и арт-объекты. В Белове продолжают второй этап благоустройства сквера «Школьный», там проводят демонтаж старых конструкций и делают освещение, после обновления там появятся тренажерная и спортивная площадки. В этом же городе в парке «Победа» монтируют новые уличные тренажеры.
В Кемерове почти завершили благоустройство сквера у ДК имени 50-летия Октября и начали обновление пространств у школы искусств № 50. В сквере Молодоженов в Рудничном районе обустроят дорожки, освещение, установят диваны, детское и спортивное оборудование, арт-объекты.
В Новокузнецке на аллее от дома № 30б по Кузнецкстроевскому проспекту заменят покрытие, установят диваны и пандус, смонтируют освещение. Работы идут на нескольких тротуарах. В Ленинске-Кузнецком начали благоустройство территории у дома № 1а по улице Ломоносова.
Отметим, что до 12 июня продолжается голосование за объекты 2027 года на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Свой выбор уже сделали свыше 280 тысяч кузбассовцев. Из 149 проектов будут отобраны 86, набравших наибольшее количество голосов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.