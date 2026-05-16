На Камчатке нашли лучшие способы получения косметики из водорослей и грязей

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Специалисты Камчатского государственного университета (КамГУ) им. Витуса Беринга с коллегами из Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова определили лучшие растворители для получения полезных веществ из камчатских водорослей и лечебных грязей. Об этом сообщили в пресс-службе КамГУ.
«Ученые установили, какие растворители наиболее эффективно извлекают биологически активные вещества из бурой водоросли Hedophyllum bongardianum и лечебных грязей озера Утиное. Результаты позволяют производителям натуральной косметики разрабатывать продукты с доказанным составом, а не ориентироваться на присутствие природного сырья как такового», — отметили в пресс-службе.
Согласно выводам исследования, двухфазная система «этанол — вазелиновое масло» оптимальна для производства антивозрастных кремов и сывороток: спирт извлекает активные вещества, а затем испаряется, и в масле остается высокая концентрация полисахаридов, ламинарина, фукоидана и антиоксиданта фукоксантина. Для производства солнцезащитных и антицеллюлитных средств лучше подходят водные экстракты при нагреве до 80 градусов, так как они лучше сохраняют йодсодержащие соединения. Для производства тоников и гелей рекомендованы экстрагенты на основе глицерина и пропиленгликоля.
Исследования ведутся в рамках программы «Приоритет-2030», результаты опубликованы в журнале «Ползуновский вестник». «Работа помогает научно обосновать использование природных ресурсов Камчатки, и это важно не только для науки, но и для практики. Теперь камчатское сырье можно задействовать комплексно и с доказанной эффективностью, от солнцезащитных формул до средств против возрастных изменений кожи», — отметила и.о. ректора КамГУ Ольга Ребковец.