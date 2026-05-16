На Камчатке нашли лучшие способы получения косметики из водорослей и грязей

Согласно выводам исследования, двухфазная система «этанол — вазелиновое масло» оптимальна для производства антивозрастных кремов и сывороток: спирт извлекает активные вещества, а затем испаряется, и в масле остается высокая концентрация полисахаридов, ламинарина, фукоидана и антиоксиданта фукоксантина. Для производства солнцезащитных и антицеллюлитных средств лучше подходят водные экстракты при нагреве до 80 градусов, так как они лучше сохраняют йодсодержащие соединения. Для производства тоников и гелей рекомендованы экстрагенты на основе глицерина и пропиленгликоля.