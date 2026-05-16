Задержка поездов, следующих через Ростов, достигла 10 часов

Задержка поездов, следующих через Ростов в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту, достигла десяти часов. Однако движение по переправе возобновили в 13:00, сообщает пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».
Наибольшее отставание от графика составляет 10 часов. Речь идёт о поездах № 025 Минеральные Воды — Симферополь и № 078 Симферополь — Санкт-Петербург, оба отправились в рейс 15 мая. Остальные составы опаздывают на 3−9 часов.
Пассажирам, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, организовано обеспечение питанием и питьевой водой. За помощью в пути можно обратиться к начальнику поезда или проводникам. Время задержки может корректироваться по мере восстановления графика движения.
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.Читать дальше