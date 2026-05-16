Смоленская область представит турпотенциал на форуме «Путешествуй!»

Стенд Смоленской области представят на Международном туристическом форуме «Путешествуй!», который пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве. Мероприятие организуют в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе областного правительства.
Участие в форуме подчеркивает особый статус Смоленска как Молодежной столицы 2026 года. На стенде будут работать представители турбизнеса: отельеры, туроператоры, сотрудники объектов показа. Посетителей ждут развлекательные мероприятия, дегустации, мастер-классы, фотосессии, интерактивная программа от молодежного центра «Пушкинский», региональные презентации в зоне большого лектория и участие в кулинарном блоке в Доме русской кухни. В деловой программе форума (10−12 июня) представители региона обсудят три основные темы: продвижение, продукт и инфраструктуру.
«Смоленская область становится все более привлекательной для путешествий и отдыха. В 2025 году услугами размещения в гостиницах региона воспользовались 420 754 человека. Это на 26% больше, чем годом ранее», — отметил губернатор Василий Анохин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.