Социолог сказала, какие профессии в Беларуси чаще выбирают мужчины, а какие женщины

Какие профессии чаще выбирают мужчины, а какие женщины, рассказала в эфире «Беларусь 1» научный сотрудник института социологии Национальной академии наук Беларуси Алеся Соловей.
Социолог отметила, что в Беларуси женщины больше задействованы в образовании, медицине и социальной сфере. А мужчины больше задействованы в технических специальностях, бизнесе, IT- сфере и других. В сельском хозяйстве традиционные «мужские» специализации все-таки закреплены за мужчинами, а не за женщинами.
— Тут может быть двоякое мнение, потому что, если речь идет о тяжелой работе, требующей физической силы, то не все женщины могут эту работу принять на себя. Но, если женщина хочет себя реализовать в конкретной профессии, то ей не должны это запрещать — это ее выбор, — прокомментировала социолог.
Специалист обратила внимание, что гендерные стереотипы сильно влияют на распределение ролей в белорусском обществе. В большинстве своем белорусы поддерживают традиционные роли: женщина должна быть хранительницей домашнего очага и обязанности декретного отпуска тоже закреплены за женщиной, а мужчина должен быть главой семьи.
Более 50% белорусов в соцопросе ответили, что мужчина является главой семьи. Но также 40% уже ответили, что оба супруга являются главой семьи, это говорит об изменении общественного сознания. Роль добытчика также уже супруг разделяет с супругой.
Тем временем белорусское ТВ открывает программу о проверке жалоб из соцсетей, адресованных президенту Беларуси Александру Лукашенко.