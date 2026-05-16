Выходной среди недели: будут ли отдыхать казахстанцы в первый день Курбан айта

В 2026 году в мае казахстанцы получили рекордные 14 выходных дней благодаря тому, что на данный месяц пришлось сразу четыре праздника.
Согласно календарю праздничных и выходных дней на 2026 год, опубликованом на портале eGov, в среду, 27 мая, в Казахстане отметят первый день Курбан айта. Таким образом, у населения страны будет еще один выходной день среди рабочей недели.
Напомним, ранее в Казахстане запустили специальный сайт для проведения обряда жертвоприношения в дистанционном формате. Отмечалсь, что желающие совершить жертвоприношение онлайн могут выбрать жертвенное животное через сайт и перечислить необходимые средства с помощью QR.