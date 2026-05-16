Воронежский «Факел» разгромил «Волгу» со счетом 3:0 в последнем туре

Первый опасный момент «Факел» создал уже на четвертой минуте. Воронежцы накрыли соперника высоким прессингом вблизи чужой штрафной, после чего Мераби Уридия с острого угла несильно направил мяч мимо вратаря Егора Бабурина. Снаряд на считанные сантиметры разминулся с дальней штангой. После этого «Факел» немного сбавил темп, а «Волга» нарастила процент владения мячом. Это привело к опасному моменту у ворот гостей на 19-й минуте — Кирилл Фольмер навесил с углового, и оставшийся в одиночестве Дмитрий Тихий сходу пробил в дальний угол, но отправил мяч немного выше дальней «девятки».