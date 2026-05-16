В Нижнем Тагиле отменили двухлетний режим повышенной готовности для 4 улиц

Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев подписал постановление об отмене режима повышенной готовности для нескольких улиц города. Информация об этом размещена на официальном сайте Нижнего Тагила.

Источник: Коммерсантъ

Постановление касается четырех улиц: ул. Октябрьской революции, ул. Серова, ул. Циолковского, ул. Индустриальной. Режим был отменен с 14 мая. Ввели его в апреле 2024 года.

Согласно документу от 2024 года, режим вводился для устранения возможных угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. К любой ЧС были готовы не только городские службы, полицейские, но и коммунальщики.

В прошлом месяце режим повышенной готовности вводился в деревне Баронская (Свердловская область) из-за подтопления: река Межевая Утка вышла из берегов. «Все силы и средства для аварийно-спасательных работ готовы задействовать немедленно, если потребуется», — сказал тогда Владислав Пинаев.