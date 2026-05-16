При чём тут Эверест: пятиклассники из Калининграда обошли 35 улиц и составили интерактивную карту своего района

Семь улиц названы в честь общественных деятелей, пять — музыкантов, шесть — писателей, по две — космонавтов и художников, а также в честь учёного и путешественника. На многих установлены памятные доски. Удивились школьники тому, что памятник Пушкину стоит на улице Чайковского, а Шиллеру — на проспекте Мира, а не на именных. Только три улицы в районе сохранили свои исторические названия: Шиллера, Брамса и Генделя", — продолжила рассказ учительница.