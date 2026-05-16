Школьник на самокате попал под колеса авто в Волжском

12-летний мальчик попал в больницу после ДТП на пешеходном переходе.

Источник: Комсомольская правда

В городе Волжском произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Утром 15 мая 69-летний водитель за рулем автомобиля «Чери Тигго 4» на проспекте Дружбы напротив дома № 109 сбил 12-летнего школьника. Мальчик в этот момент пересекал проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.

В результате аварии подростка немедленно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего. Им предстоит выяснить все детали ДТП и определить степень вины каждого участника.