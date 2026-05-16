МЧС проверит 634 детских лагеря Омской области перед летним сезоном

В Омской области начались проверки детских оздоровительных учреждений к оздоровительному сезону. В 2026 году в реестре Главного управления МЧС России по Омской области числятся 634 детских оздоровительных лагеря всех форм собственности, в том числе 31 загородный лагерь отдыха и оздоровления детей. Именно в них и начались проверки.
При обследовании объектов инспекторы оценивают работоспособность систем автоматической противопожарной защиты, состояние путей эвакуации и выходов, наличие первичных средств пожаротушения. Для загородных лагерей в зоне риска предусмотрены дополнительные меры: создание минерализованных полос, опахивание территории, покос травы и уборка сухой растительности. Эти мероприятия позволяют минимизировать угрозу перехода природного пожара на территорию учреждения.
После начала оздоровительной кампании инспекторы вновь посетят лагеря для проведения инструктажей, учебных эвакуаций и тематических бесед на противопожарную тематику.
Специалисты напоминают родителям: при выборе детского лагеря стоит уточнить наличие действующего заключения МЧС о соответствии требованиям пожарной безопасности.