Более 300 школьников Татарстана бесплатно отдохнут на 10 летних профильных сменах

Учащихся 5−11 классов ждут направления от лингвистики до мультипликации и театрального искусства.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане более 300 школьников, успешно прошедших конкурсный отбор, смогут принять участие в 10 бесплатных летних образовательных сменах. Проект рассчитан на учащихся 5−11 классов. Инициатива реализуется в рамках госпрограммы «Стратегическое управление талантами в республике» и соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

В 2026 году участникам доступны направления по лингвистике, физике, химии, информатике, мультипликации и дизайну, музыкально-исполнительскому, театральному и изобразительному искусству. Исполнительный директор Университета Талантов Аделя Ахметова отметила: формат «умных каникул» позволяет школьникам не просто отдыхать, а с пользой проводить время, углубленно изучать любимые предметы и попадать в среду единомышленников.