В ЦБ РФ пояснили, когда могут заблокировать карту за переводы

В Отделении Красноярск Банка России рассказали о причинах возможной блокировки банковской карты и о том, что нужно будет сделать, чтобы ее разблокировать. Есть федеральный закон № 115-ФЗ, который обязывает банки бороться с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма. Но порой под подозрение могут попасть люди, не имеющие преступного умысла. К примеру, те, кто регулярно собирает деньги на благотворительные цели. Им приходят переводы от разных людей с разных карт, которые потом переводятся дальше или обналичиваются. Для банка такие операции могут выглядеть подозрительно. В таком случае он откажется проводить платеж или перевод, может заблокировать карту и отключить онлайн-доступ к счетам. Что делать в такой ситуации? Для начала понять причину — банк обязан её объяснить. Если он руководствовался именно 115-ФЗ, то в течение пяти дней после блокировки должен сообщить, что именно вызвало подозрения, — отмечает Сергей Журавлев, управляющий Отделением Красноярск Банка России. — Можете, не дожидаясь, отправить ему претензию на официальный электронный адрес, через личный кабинет на сайте или в приложении, или прийти в офис и написать заявление на месте. У банка есть 15 рабочих дней, чтобы ответить на претензию. Если за это время он так и не объяснил причину блокировки, жалуйтесь в интернет-приёмную Банка России. Если вы считаете, что ничего не нарушали, просто объясните банку, на какую благотворительность вы собираете деньги, — можете показать скрины переписок, чеки, квитанции или любые другие подтверждения. Если ваши доводы убедительны, банк разблокирует карту и проведет платёж или попросит его повторить. Он передаст новую информацию в Росфинмониторинг, и тот удалит вас из базы данных. Если же банк не согласится с аргументами, можно обратиться в межведомственную комиссию при Банке России — она как раз рассматривает спорные случаи. В течение 20 рабочих дней комиссия изучит обращение владельца карты и, если не увидит ничего сомнительного, сообщит об этом ему и банку. Тогда можно заново провести перевод или платёж, и банк уже не вправе отказать. Есть важный момент: комиссия не может заставить банк разблокировать карту. Если у банка всё равно останутся подозрения, снимать наличные, проводить платежи и переводы удастся только лично в отделении. Или вы можно просто забрать все деньги и перейти в другой банк.