Нижегородские ученые разработали новые способы управления электроприводом судов

Это позволит судовому двигателю держать обороты даже в шторм.

В Нижнем Новгороде ученые НГТУ им. Алексеева разработали новые способы управления электроприводом судов. Они представили два запатентованных метода векторного управления синхронным электроприводом, которые позволят судовому двигателю держать обороты даже в шторм и поддерживать стабильные обороты при резких перепадах нагрузки, возникающих во время качки и при оголении гребного винта.

По сообщению Минобрнауки России, сегодня во время качки суда демонстрируют нестабильность скорости и броски потребляемой мощности, способные остановить дизель-генератор судовой электростанции. Чтобы решить эту проблему, нижегородские исследователи предложили два способа.

Первый предполагает замену стандартного ПИ-регулятора на адаптивный. Устройство в реальном времени вычисляет момент нагрузки на валу и комбинирует сигнал с выходом регулятора, позволяя системе мгновенно реагировать на изменения.

Второй способ ограничивает скачки активной мощности в переходных режимах за счет специального контура регулирования. Система вычисляет текущую мощность на валу и сравнивает ее с заданным значением.

Проведенные испытания показали, что адаптивный регулятор запускает электропривод менее чем за секунду с перерегулированием всего 1,5%. При имитации шторма отклонение скорости от заданного значения не превысило 1%. Контур активной мощности сократил превышение номинальной мощности при пуске с 15% до менее чем 3%, исключив критические нагрузки на электроснабжение судна.

