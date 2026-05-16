В Первоуральске наградили победителей конкурса «Одаренные дети»

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Одаренные дети» состоялась в Первоуральске Свердловской области, сообщили в управлении образования городского округа. Мероприятие было организовано в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Награды ребятам, педагогам и наставникам вручил глава города Игорь Кабец. Уточним, что участниками конкурса в 2026 году стали более 200 школьников и воспитанников детских садов. Раскрыть свой потенциал им помогали свыше 50 педагогов, тренеров и наставников.
Ребят награждали за достижения в разных направлениях. Например, за успехи в интеллектуальной деятельности, творчестве, спорте и личные. Отдельные благодарности были вручены педагогам и детям за вклад в развитие образования и прославление города.
Добавим, что для участников церемонии также была подготовлена культурная программа. Перед зрителями выступили творческие коллективы театра-студии «Три апельсина» и вокальной студии «Чиполлино».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.