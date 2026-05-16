Новосибирский зоопарк отметил 16-летие долгожительницы снежного барса Нарины

— Сегодня мы от всего сердца поздравляем нашего нежного барса с 16-летием! В декабре 2011 года, Нарина приехала к нам из Швеции. С тех пор она стала частью нашей большой семьи и настоящим олицетворением символа, — сообщили в канале Новосибирского зоопарка в «MAX».