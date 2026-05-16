Новосибирский зоопарк отметил 16-летие долгожительницы снежного барса Нарины

Новосибирский зоопарк отметил юбилей долгожительницы Нарины — самки снежного барса, чей вид красуется на логотипе зоопарка. День рождения любимицы публики наступил 16 мая.
— Сегодня мы от всего сердца поздравляем нашего нежного барса с 16-летием! В декабре 2011 года, Нарина приехала к нам из Швеции. С тех пор она стала частью нашей большой семьи и настоящим олицетворением символа, — сообщили в канале Новосибирского зоопарка в «MAX».
По данным KP.ru снежный барс или ирбис — одно из самых редких животных в нашей стране. Вид включен в Красную книгу России, ирбисы живут в горах на высоте от полутора тысяч метров и охотятся на горных козлов. Ареал обитания редких хищников — Красноярский край, Хакасия, Тува, Алтай и Бурятия.
Известно, что в природе эти звери доживают до 13 лет, а в неволе — до 18−20 лет и более. Самка приносит детенышей раз в два года, начиная с трех-четырех лет.