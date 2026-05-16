Аномальная 30-градусная жара простоит в Пермском крае до 20 мая

Погоду в регионе определяет антициклон.

Жара с температурами в районе +30°С прогнозируется в Пермском крае до 20 мая, рассказал метеоролог, доктор географических наук Андрей Шихов.

В Прикамье максимальная температура днём 16 мая составила +29°С. До этой отметки столбик термометра поднялся в Перми и в западной части региона на границе с Кировской областью и Удмуртией.

«Температура чуть выше ожидаемой. Завтра, 17 мая, может быть побит суточный рекорд 2021 года, когда температура воздуха поднялась до 29,8°С. Пик жары ожидается в понедельник, возможно, во вторник», — сообщил эксперт.

По его словам, отметка +30°С во второй декаде мая ранее на территории Пермского края фиксировались трижды. После 20 мая жара сохранится только на юге Прикамья, в районе Чернушки. На остальной части края она сменится умеренным теплом в +20… +25°С. К концу следующей недели ожидается похолодание до +15… +20°С.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, что блокирующий циклон принёс в Пермский край аномальную жару до +30°С.