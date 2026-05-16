Укусы, порезы. аллергия. Что должно быть в дачной аптечке

Дачный сезон в разгаре, горожане все больше времени проводят на приусадебных участках, но вместе с радостью от работы на земле приходят и неожиданные риски. Порез, ожог, укус насекомого или внезапная боль — во время хозяйственных работ произойти может что угодно, а вдали от города медицинская помощь может оказаться недоступна. Как собрать универсальную аптечку, какие препараты спасут здоровье и нервы, если под рукой нет поликлиники, разбираемся с врачом-кардиологом, терапевтом Полиной Урбан.
Первая помощь при порезах и ожогах: чем обработать рану
Ольга Киселева, «АиФ-Юг»: Что положить в дачную аптечку, чтобы при необходимости оказать первую помощь?
Полина Урбан: Выполняя хозработы, человек может порезаться, поранить себя лопатой, граблями, топором. Если подобное случилось, прежде всего необходимо остановить кровь и промыть рану. Для этого надо использовать 3% перекись водорода и 0,05% водный раствор хлоргексидина.
Что касается йодсодержащего препарата, то здесь нужно быть осторожным, потому что он может вызывать дополнительное повреждение ткани вследствие ожога. Лучше нанести йод на кожу вокруг раны. Это и обеззараживает, и усиливает местный кровоток, способствуя быстрому заживлению. После того как промыли рану и нанесли антисептик, надо защитить ее от попадания микробов и инфекций. Это можно сделать с помощью бинта или самоклеящейся повязки.
Ни в коем случае не мажьте ожог маслом, сметаной или другими жирными средствами. Они создают пленку, которая удерживает тепло и только усиливает повреждение.
Аллергия и укусы насекомых: какие антигистаминные средства взять на дачу
— На даче весной цветут растения, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Как в этом случае защититься?
— Дачники, страдающие аллергией, обычно берут с собой антигистаминное средство. Но аллергическая реакция может внезапно случиться и у тех, у кого ранее никогда не было аллергии. Поэтому в дачной аптечке надо иметь антигистаминные препараты. Желательно брать средства третьего поколения, более современные. Они быстро всасываются в ЖКТ и быстро дают терапевтический эффект.
— Еще одна частая дачная неприятность — укусы комаров и ожоги от крапивы. Как от этого защититься?
— При укусе комара в кожу попадает слюна насекомого, а при контакте с крапивой — муравьиная кислота и другие раздражающие вещества. Организм реагирует на воспаление, отсюда и неприятные симптомы. Лучшее решение — всегда иметь в дачной аптечке антигистаминную мазь или гель для местного применения. Такие средства быстро снимают зуд, уменьшают покраснения и охлаждают кожу, облегчая состояние.
Боль в спине, температура и отравление: какие препараты должны быть под рукой
— На даче обычно приходится много трудиться. Что делать, если вдруг прихватило спину или повредился?
— Если перетрудились, и у вас заболела спина, болевой синдром можно снять нестероидными противовоспалительными препаратами. Они выпускаются в виде таблеток. Нужно помнить о том, что лучше принимать их после еды, потому что они могут раздражать слизистую оболочку желудка, кишечника, особенно если человек страдает гастритом или язвой. Рекомендовано принимать один-два раза в сутки в течение двух-трех дней.
— Что еще должно быть в дачной аптечке?
— На даче всегда под рукой должны быть жаропонижающие средства. Ведь инфекция или простуда могут настигнуть в любой момент, и температура поднимется неожиданно. Но здесь важно знать несколько важных нюансов, чтобы не навредить себе. Желательно иметь как минимум два разных жаропонижающих, чтобы при необходимости их чередовать. Например, в одной таблетке парацетамола обычно содержится один грамм действующего вещества. По инструкции его можно принимать не чаще, чем раз в шесть часов, то есть не больше четырех таблеток в сутки. Повышение этой дозы опасно, может возникнуть токсическое поражение печени. А что делать, если вы сбили температуру парацетамолом, а уже через 2 часа она снова подскочила? Надо воспользоваться другим препаратом, например, Ибупрофеном. Так вы эффективно собьете температуру и при этом избежите передозировки. Ну и, конечно, на даче, помимо медикаментов, должен быть градусник.
Также нужно иметь на даче препараты группы сорбентов. Они помогут, если вдруг случилось отравление — сорбенты максимально аккумулируют токсические вещества и быстро выводят их из организма.
Если едете на дачу с возрастными родственниками, у которых есть гипертоническая болезнь, то обязательно нужно взять с собой тонометр. Эти устройства сейчас компактные, удобные, много места не занимают. А также глюкометр, если у человека сахарный диабет. Раз в полгода рекомендую проверять срок годности препаратов из дачной аптечки.
Правильно собранная дачная аптечка — это не просто набор лекарств, а ваша страховка от непредвиденных ситуаций. Не откладывайте комплектацию: проверьте сроки годности и дополните запас необходимыми средствами. И тогда отдых на природе принесет только пользу и положительные эмоции.