Укусы, порезы. аллергия. Что должно быть в дачной аптечке

— На даче всегда под рукой должны быть жаропонижающие средства. Ведь инфекция или простуда могут настигнуть в любой момент, и температура поднимется неожиданно. Но здесь важно знать несколько важных нюансов, чтобы не навредить себе. Желательно иметь как минимум два разных жаропонижающих, чтобы при необходимости их чередовать. Например, в одной таблетке парацетамола обычно содержится один грамм действующего вещества. По инструкции его можно принимать не чаще, чем раз в шесть часов, то есть не больше четырех таблеток в сутки. Повышение этой дозы опасно, может возникнуть токсическое поражение печени. А что делать, если вы сбили температуру парацетамолом, а уже через 2 часа она снова подскочила? Надо воспользоваться другим препаратом, например, Ибупрофеном. Так вы эффективно собьете температуру и при этом избежите передозировки. Ну и, конечно, на даче, помимо медикаментов, должен быть градусник.