В Цильнинском районе Ульяновской области построят новую площадку ГТО

Современную площадку для сдачи норм комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) построят в селе Старые Алгаши в Ульяновской области, сообщили в администрации Цильнинского района. Это отвечает целям и задачам государственной программы «Спорт России».
Площадку оборудуют по всем современным стандартам. Там можно будет готовиться к сдаче испытаний, выполнять нормативы комплекса ГТО и заниматься физкультурой. Сейчас специалисты готовят основание площадки. Они, в частности, выравнивают территорию, срезают дерн, занимаются выборкой грунта.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.