В Москве прошла презентация X Российско-Китайских молодёжных летних игр

«Мы готовим не только спортивную программу, это и большая культурная и туристическая составляющая для тех гостей, которые приедут в Калининградскую область. Мы готовим красивую церемонию открытия и закрытия Игр и, конечно же, церемонию награждения медалями, которые отражают дух Калининградской области. В них есть кусочек сердца нашего региона — это наш балтийский янтарь. Я надеюсь, что все гости и участники Российско-Китайских игр испытают всю гамму положительных эмоций, которые приносит спорт», — отметила вице-премьер — министр спорта Наталья Ищенко.