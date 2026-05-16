Леса под замком: куда и когда запрещен вход и въезд под Волгоградом

В лесах Волгоградской области проводится обработка от вредителей. В связи с этим запрещен вход и въезд жителям и гостям региона в лесные массивы.
Обработка будет вестись и с воздуха, и с земли — с помощью системы ГАРД. В настоящее время они проводятся в Подтелковском и Старополтавском лесничествах. Весь объем санитарных работ в лесах региона планируется завершить в начале июня.
«Принимаемые меры позволяют сохранить площади здоровых насаждений и предотвратить их деградацию, а также способствуют увеличению площади лесного фонда», — уточняют в облкомприроды.
