Воронежский «Факел» не стал чемпионом Первой лиги

После зимнего перерыва воронежцы набрали в 13 играх только 20 очков. В заключительном туре, тем не менее, «огнеопасные» сегодня разгромили ульяновскую «Волгу» со счетом 3:0. Все мячи были забиты во втором тайме. Как сообщал «Ъ-Черноземье», один гол на свой счет записал Альберт Габараев, и дубль оформил Максим Турищев. Прямой выход в РПЛ «Факел» гарантировал себе еще в предыдущем туре, когда дома сыграл вничью со «СКА-Хабаровск».