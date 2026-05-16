«Ротор» разгромил «Чайку» со счетом 5:0 на «Волгоград Арене»

Первый тайм прошёл спокойно, без голов. Во втором тайме волгоградские футболисты поймали настоящий кураж, отправив в ворота соперников целых пять мячей. Первым отличился Александр Трошечкин, открыв счет в игре. Однако настоящим героем матча стал Саид Алиев, который забил сразу два метких и результативных гола в створ «Чайки». Сергей Макаров также внес свой вклад в победу, поразив ворота гостей. Финальную, разгромную точку в матче поставил Александр Хохлачев на 86-й минуте, забив пятый, победный гол.