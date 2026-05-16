Информация о найденном хантавирусе в нижегородском аэропорту оказалась фейком

Напомним, что в апреле-мае 2026 год на круизном лайнере MV Hondius, который направлялся из Аргентины в Антарктиду, произошла вспышка хантавируса. В результате распространения инфекции скончались три человека, также еще больше семи пассажиров быои заражены. В начале мая судно прибыло на Канарские острова, где прошла эвакуация пассажиров.