Информация о найденном хантавирусе в нижегородском аэропорту оказалась фейком

Появившиеся слухи опроверг Роспотребнадзор.

Источник: Нижегородская правда

Роспотребнадзор назвал фейком информацию о случае хантавируса в Международном аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Как пояснили в самом аэропорту, для предотвращения заноса хантавируса там применяют систему «Периметр», которая позволяет проверять пассажиров с признаками инфекционных заболеваний во время прохождения пограничного и таможенного контроля.

Напомним, что в апреле-мае 2026 год на круизном лайнере MV Hondius, который направлялся из Аргентины в Антарктиду, произошла вспышка хантавируса. В результате распространения инфекции скончались три человека, также еще больше семи пассажиров быои заражены. В начале мая судно прибыло на Канарские острова, где прошла эвакуация пассажиров.

Вероятнее всего, вспышка связана с тем, что пассажиры заразились в Аргентине (популярном месте среди любителей птиц) при контакте с грызунами, после чего вирус распространился в замкнутом пространстве лайнера.

Ранее на сайте pravda-nn.ru назвали симптомы хантавируса и методы лечения.

