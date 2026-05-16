Алине Кабаевой вручили букет роз с ее рост в Сочи

Легенда художественной гимнастики Алина Кабаева на днях отметила день рождения. В свои 43 года титулованная спортсменка продолжает активно развивать спорт, уделяя все свободное время своей Академии в Сочи. Несмотря на то, что в сам день рождения она не смогла присутствовать в учебном заведении, она не оставила своих учениц без праздника: гимнастки получили от нее огромный торт, украшенный свежей малиной.
Но и воспитанницы «Небесной грации» не остались в долгу. Девочки подготовили для Кабаевой невероятно трогательные поздравления. Они записали видеооткрытку, в которую включили архивные кадры выступлений олимпийской чемпионки. В своем обращении юные грации назвали Алину «символом эпохи», отметив, что именно ее пример и великие победы вдохновили целое поколение гимнасток.
Празднование продолжилось на рабочем месте через два дня, когда Кабаева лично прибыла в Академию. Встреча получилась по-домашнему теплой и искренней. Имениннице вручили роскошный букет алых роз, который едва умещался в руках.
Поклонники отметили, что Алина выглядит великолепно. Для визита она выбрала не вечерний наряд, а лаконичный спортивный костюм, что подчеркивало деловой настрой — в этот день она не только принимала подарки, но и посетила одну из тренировок, чтобы лично проконтролировать успехи будущих чемпионок.