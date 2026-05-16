Эксперт заявил, что замки в Мире и Несвиже перенасыщены туристами

Эксперт сказал, что происходит из-за перенасыщенности туристами замков в Мире и Несвиже.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси популярные замковые комплексы в Мире и Несвиже перенасыщены туристическими потоками. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал глава Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый.

Глава Республиканского союза туриндустрии обратил внимание на то, замки в Мире и Несвиже сегодня перенасыщены туристическими потоками, как и Брест, Гродно. Причиной это он назвал то, что эти места находятся в топ-линейке, они на слуху и поэтому очень популярны.

— К большому сожалению, всегда будут перенасыщены потоками. Соответственно, там выстраиваются очереди, — уверен Гулый.

При этом он сказал, что рядом с замками, в десятках километров, находятся не менее интересные места, однако топ всегда привлекает туристов.

Гулый добавил, что число туристов в Беларуси растет. В республику охотно едут россияне, по безвизу — туристы из Европы.

