В Ростовской области вновь проходит «Ночь музеев»

16 мая Ростовская область вновь присоединится ко Всероссийской акции «Ночь музеев», сообщается на портале донского правительства.
Тема этого года — «Родное», она перекликается с объявленным в России Годом единства народов. Донские музеи представят вечерние программы, посвящённые истории родного края.
Так, например, Новочеркасский музей истории Донского казачества подготовил мероприятия для гостей всех возрастов. На «Самбекских высотах» откроется интерактивная площадка «Прорыв». Ростовский областной музей изобразительных искусств покажет фильм о Русском музее. В Азовском музее-заповеднике состоится театрализованное представление о знаменитых путешественниках разных эпох.
