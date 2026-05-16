В Петергофе открыли сезон фонтанов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 16 мая дал команду на запуск фонтанов в Нижнем парке Петергофа, официально открыв весенний праздник фонтанов. Об этом сообщили в Смольном.

В 2026 году мероприятие посвятили Году единства народов России.

«Петергоф — достояние всех народов нашей страны и символ их единства. Его строила вся Россия. Великий замысел Петра, проекты знаменитых зодчих воплощали лучшие мастера со всех уголков Империи. Два века они создавали это чудо архитектуры», — отметил Александр Беглов.

Во время праздника посетителям рассказали о вкладе различных регионов страны в создание архитектурного ансамбля Петергофа. Кроме того, в Большой оранжерее Нижнего парка гости могли бесплатно отправить открытки своим близким в любой регион России и поделиться впечатлениями от мероприятия.

