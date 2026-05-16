Синоптик рассказал, когда в Москве будет рекордное тепло

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Суточные рекорды тепла могут обновиться для 19, 20 и 21 мая в Москве на следующей неделе, рекорд для 20 числа месяца держится почти 130 лет и составляет плюс 29,7 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Синоптик рассказал, что с началом новой недели столбики термометров в Москве приблизятся к 30-градусной отметке, а затем и будут пытаться преодолеть ее.
«Регион окажется на периферии барического максимума с юго-востока, который сделает погоду преимущественно солнечной и сухой. В такой ситуации в понедельник и четверг днем воздух прогреется до плюс 28 — плюс 30 градусов, во вторник и среду — до плюс 29 — плюс 31 градуса», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что очень тепло, до плюс 14 — плюс 18 градусов будет и по ночам. Такие высокие температуры могут стать причиной обновления суточных рекордов максимальной температуры воздуха, один из которых держится почти 130 лет.
«Девятнадцатое (мая — ред.), рекорд этого дня держится с 1979 года и составляет плюс 30,2 градуса, 20 (мая — ред.) — рекорд 1897 года, плюс 29,7 градуса, и 21 (мая — ред.) — 2014 год, плюс 29,2 градуса», — добавил синоптик.
По его словам, в последний день рабочей недели атмосфера над регионом станет неустойчивой и днем местами прошумят короткие грозовые дожди, которые начнут сбивать жару, но пока только на несколько градусов.
«В заключении отметим, что даже в век глобального потепления 30-градусная жара в мае в Москве бывает не часто, лишь один раз в 5−6 лет», — пояснил Леус.