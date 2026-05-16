В Саранске прошел гала-концерт фестиваля «СтудВесна в СПО»

Гала-концерт республиканского фестиваля «СтудВесна в СПО» состоялся 14 мая в Саранске, сообщили в государственном комитете по делам молодежи Республики Мордовии. Событие провели при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
Мероприятие прошло на сцене Дворца культуры и искусств Мордовского государственного университета (МГУ) им. Огарева. В танцевальном направлении победителями стали ансамбли «Инелей», «Колибри», коллективы «Стремление», «Ритм», «Энигма», «Кабанчики», «Априори», танцевальный коллектив отделения Института национальной культуры СПО МГУ, а также Ульяна Митракова (соло) и дуэт Дарьи Завьяловой и Ильи Евтеева.
В вокальном направлении отмечены Анастасия Данилова, дуэт Анастасия Ключникова — Светлана Моисеева, солисты Полина Никишкина и Дмитрий Байкин, дуэт Влада Галкина — Анастасия Чернокова, коллективы «За нами начало», «Поющие сердца» и вокально-инструментальный ансамбль многопрофильного колледжа МГУ.
В инструментальном направлении победил коллектив «Медиатор». В театральном — команда Ардатовского аграрного техникума, коллективы «Не промах» и «Крылья». В оригинальном жанре лучшими признаны Анастасия Чиркина, танцевальный коллектив Ардатовского аграрного техникума и культурно-массовый сектор колледжа Средне-Волжского института РПА Минюста России, а также ансамбль студентов отделения Института национальной культуры СПО МГУ.
Участникам вручили билеты на фестиваль «Российская студенческая весна» для профессиональных образовательных организаций, который пройдет с 8 по 13 июня в Хабаровске.
