Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отказавшимся съезжать соседям «падающего дома» включают аудиосообщения об угрозе обрушения

Предупреждение повторяют каждый час, начиная с 9:00.

Жителям дома № 68 на Московском проспекте, отказавшимся покидать квартиры, включают аудиопредупреждения. Об этом сообщает корреспондент «Нового Калининграда».

Предупреждение повторяют каждый час, начиная с 9:00.

«Уважаемые граждане! Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Калининграда предупреждает об угрозе обрушения зданий по адресу: Московский проспект, 68 и 70. Нахождение в указанных зданиях и на прилегающей территории опасно для жизни и запрещено до ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации. Жителям многоквартирного дома Московский, 68, необходимо покинуть опасную территорию. Эвакуированному населению для временного проживания предоставляются муниципальные жилые помещения. Телефон для справок: 59−64−07», — зачитывает диктор.

Видео: Юлия Власова / «Новый Калининград».

Ранее «Новый Калининград» сообщал, что часть жителей отказалась съезжать из 68-го дома. О том, что для этих жителей «настал час Х» и их начинают расселять, горвласти сообщили поздним вечером 7 апреля. О том, что соседей «падающего» дом на Московском проспекте, 70 хотят выселить, стало известно больше года назад.

Когда 24 апреля Елена Дятлова сообщила жителям об отключении водоснабжения перед сносом «падающего дома» № 70, жители возмутились.

«Специалисты усматривают, что в случае, если будет обрушение 70-го дома, он потянет за собой дом № 68», — ответила тогда глава.

В ходе того же собрания Елена Дятлова сообщила, что горадминистрация уже получила предписание от областной прокуратуры за нарушение сроков расселения дома (его должны были расселить до 22 апреля).

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше