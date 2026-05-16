На Дону более 160 студенткам выплатили единовременное пособие с начала года

С 2025 года студентки Ростовской области могут получить пособие по беременности и родам. Его размер зависит от прожиточного минимума. С начала 2026 года выплату уже получили 169 девушек, которые учатся очно, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Ростовской области.
Пособие полагается студенткам вузов, колледжей, техникумов и других учебных заведений — независимо от того, на бюджете они или платной основе.
️Сумма пособия зависит от продолжительности отпуска по беременности и родам и величины прожиточного минимума. Добавим, что ️пособие выплачивается единовременно за весь период.