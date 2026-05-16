Камызякский колледж в Астраханской области провел неделю ветеринарии

Неделя ветеринарных дисциплин прошла в Камызякском сельскохозяйственном колледже Астраханской области, сообщили в администрации Камызякского района. Проведение мероприятий, позволяющих лучше узнать будущую профессию в сфере АПК, отвечает задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Будущие специалисты соревновались в интеллектуальной игре, принимали участие в открытом уроке «Кормление в современном рыбоводстве», встретились с ветеринарными экспертами районной станции, писали эссе на тему «Мой выбор» и выпустили информационный бюллетень «Я — специалист!».
Особое внимание уделили перспективам трудоустройства. Учащимся рассказали, что выпускники по специальности «ветеринария» востребованы в различных сферах — от частных клиник до крупнейших агропромышленных предприятий страны.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.