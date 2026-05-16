Слет-фестиваль студотрядов в Новосибирской области собрал 1100 участников

Слет-фестиваль студенческих отрядов «Весенний старт» собрал 1100 участников из вузов и колледжей Новосибирской области, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Организация подобных событий отвечает целям нацпроекта «Молодёжь и дети».
Мероприятие прошло 10 мая на базе лагеря «Юбилейный». Основная цель слета — качественная подготовка бойцов к трудовому сезону через развитие навыков командной работы и обмен опытом. В программе были спортивные и творческие конкурсы, выставка студенческих отрядов, где каждый коллектив представил свои достижения и проекты, а также тематические площадки для обсуждения актуальных вопросов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.