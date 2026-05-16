Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парки и скверы для благоустройства выбрали уже 90 тысяч жителей Челябинска

Территории преобразят по нацпроекту в следующем году.

Объекты для будущего благоустройства выбрали 90 тысяч жителей Челябинска. Территории преобразят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.

На интерактивной карте во всех семи районах города представлено 23 пространства: скверы, пешеходные зоны и экологические тропы в лесных массивах. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, будут реализованы в следующем году. Принять участие могут все челябинцы старше 14 лет с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах».

«Хочу подчеркнуть, что это действенный инструмент для преображения города. От нас лишь требуются пара минут личного времени и несколько кликов, чтобы получить федеральную поддержку», — отметил глава города Алексей Лошкин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.