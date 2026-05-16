Парки и скверы для благоустройства выбрали уже 90 тысяч жителей Челябинска

Объекты для будущего благоустройства выбрали 90 тысяч жителей Челябинска. Территории преобразят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
На интерактивной карте во всех семи районах города представлено 23 пространства: скверы, пешеходные зоны и экологические тропы в лесных массивах. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, будут реализованы в следующем году. Принять участие могут все челябинцы старше 14 лет с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах».
«Хочу подчеркнуть, что это действенный инструмент для преображения города. От нас лишь требуются пара минут личного времени и несколько кликов, чтобы получить федеральную поддержку», — отметил глава города Алексей Лошкин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.