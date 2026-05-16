Студентка из Чечни стала чемпионкой регионального этапа «Абилимпикса»

Третьекурсница Чеченского государственного педагогического университета Иман Муцураева завоевала золотую медаль на XII региональном чемпионате по профмастерству среди людей с ОВЗ «Абилимпикс», сообщили в мэрии города Грозного. Такие соревнования организовывают в соответствии с целями федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Девушка победила в компетенции «Учитель-предметник (биология)». Торжественная церемония награждения состоялась в Министерстве образования и науки Чеченской Республики. Иман Муцураева получила диплом первой степени, памятную медаль и ценный подарок. Теперь девушка сможет представить Чечню на национальном чемпионате «Абилимпикс».
«Чемпионат “Абилимпикс” является ключевым инструментом выявления и поддержки талантливых специалистов с ограниченными возможностями здоровья, а также способствует их успешной интеграции в профессиональную среду», — подчеркнули в мэрии города Грозного.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.