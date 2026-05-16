В Казани открыли новую экотропу

Прошлым летом Язгуль изучила водоем на территории СНТ и выяснила, что это часть реки Ноксы. Она исследовала и сфотографировала представителей местной фауны: бобра, ондатру, ужа, озерную чайку, речную крачку, крякву, лысуху, серую цаплю и камышницу, занесенную в Красную книгу Татарстана. Экотропу создавали в три этапа. Сначала были проведены исследования, затем — инвентаризация флоры и фауны. В конце на экотропе установили информационные таблички. Первую экскурсию по новому маршруту Язгуль провела лично.