В Казани открыли новую экотропу

Экологическую тропу открыли в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Нокса» в Казани, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Автор маршрута — ученица третьего класса гимназии № 33, участница Движения первых Язгуль Фахреева. В 2025 году представленный ею проект победил в республиканском конкурсе «Эколидер».
Прошлым летом Язгуль изучила водоем на территории СНТ и выяснила, что это часть реки Ноксы. Она исследовала и сфотографировала представителей местной фауны: бобра, ондатру, ужа, озерную чайку, речную крачку, крякву, лысуху, серую цаплю и камышницу, занесенную в Красную книгу Татарстана. Экотропу создавали в три этапа. Сначала были проведены исследования, затем — инвентаризация флоры и фауны. В конце на экотропе установили информационные таблички. Первую экскурсию по новому маршруту Язгуль провела лично.
