Школьники из Тамбовской области посетили Инжавинский маслобойный завод

Ученики 7-го класса Инжавинской школы в Тамбовской области посетили с профориентационной экскурсией местный маслобойный завод, сообщили в администрации Инжавинского муниципального округа. Знакомство подрастающего поколения с реальным производством отвечает целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
На экскурсии подросткам в подробностях рассказали о полном цикле изготовления продукции: от приемки сырья и проверки качества подсолнечника до его последующей переработки. Школьников также познакомили с востребованными на предприятии специальностями. Среди них — оператор линии розлива и лаборант химического анализа.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.