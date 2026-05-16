В Кирове прошел фестиваль «Вятская семья — 2026»

Фестиваль «Вятская семья — 2026» прошел в Кирове 15 мая, сообщили в управлении массовых коммуникаций региона. Мероприятие было организовано в соответствии с задачами национального проекта «Семья».
Участие в фестивале приняли 60 семей с детьми. Некоторые из них представили свои визитные карточки. Например, семья Васильевых из Оричей презентовали миниатюру «Две бабушки», Гилязитдиновы из Пижанки выступили с татарским танцем, а Пленкины из Котельнича исполнили военную песню «Журавли».
Для юных участников фестиваля на мероприятии были организованы мастер-классы, анимационная программа, игровые площадки, фотозона. Все победители получили дипломы и подарки.
«Фестиваль “Вятская семья” — это замечательный праздник, объединивший людей, для которых семья — главная ценность в жизни. Вятская земля всегда славилась крепкими семейными устоями и верностью традициям», — отметила министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.