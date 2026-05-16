Аграриям в Челябинской области предоставят целевые субсидии

Они смогут направить средства на компенсацию расходов, связанных с выращиванием картофеля и овощей.

Картофелеводческие и овощеводческие хозяйства в Челябинской области получат целевые субсидии, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. Поддержка предприятий, задействованных в АПК, соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Подать заявку на участие в отборе на предоставление субсидий можно до 31 мая. Получателей поддержки определят во второй половине июня. Участниками отбора могут стать только крупные сельхозтоваропроизводители.

Общая сумма финансирования — 20 млн рублей. Средства можно направить на компенсацию расходов, связанных с выращиванием картофеля и овощей. Речь идет в том числе о тратах на дизельное топливо, запасные части для техники, пестициды, агрохимикаты, семена.

«Рассчитываем, что средства несвязанной поддержки позволят нашим картофелеводам и овощеводам увеличить объемы производства, обеспечить жителей области качественной местной продукцией», — подчеркнула начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования регионального минсельхоза Анна Кожевина.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.