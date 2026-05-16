Начался фестиваль «Петербург. Пространство Булгакова»

Это совместный проект Молодежного театра на Фонтанке и Театральной библиотеки. 15 мая, в день рождения Михаила Булгакова, в Молодежном театре состоялось торжественное открытие.
Для зрителей подготовили музыкально-развлекательную программу в Измайловском саду — с участием уличного театра «СоЛу» и духового оркестра. Затем переместились в зал Большой сцены.
Торжественную часть открыл народный артист России Сергей Мигицко. Поздравил зрителей от имени Санкт-Петербургского отделения СТД России (кстати, в этом году — 150 лет Союзу театральных деятелей РФ — и этой дате тоже посвящен фестиваль). Рассказал, что не случайно оказался на сцене:
«Наш город, конечно, достоин такого фестиваля. Мое участие в нем — самое прямое. В программе — спектакль Театра имени Ленсовета “Театральный роман” по произведениям Булгакова, где я играю Ивана Васильевича. Это очень хороший спектакль. Я неисправимый поклонник творчества Михаила Афанасьевича Булгакова. Три раза имел счастье прикоснуться к нему: играл в спектаклях “Собачье сердце” (Шарикова), “Дон Кихот” и сейчас — “Театральный роман”…
Директор Театральной библиотеки Анастасия Гай сообщила, что фестиваль будет очень интересным. Это уже пятый масштабный городской фестиваль, посвященный творчеству писателей, и привела цифры: 600 мероприятий (!) собрали 300 тысяч посещений.
А затем зрителей погрузили в мир булгаковских героев. Артисты Молодежного театра сыграли фрагменты спектаклей «Дон Кихот» и «Кабала святош/Мольер». Вспомнили и «Мастера и Маргариту». И конечно, легендарный спектакль «Дни Турбиных», постановку Семёна Спивака по пьесе Михаила Булгакова «Белая гвардия», — отрывки из нее смотрели на экране (более 15 лет был в репертуаре этот любимый зрителями шедевр).
Фестиваль «Петербург. Пространство Булгакова» включен в перечень событий, посвященных Году петербургской культуры, проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского отделения СТД РФ. За две недели на площадках города будут представлены более 60 мероприятий разных видов и жанров: спектакли, выставки, лекции, дискуссии, кинопоказы, мастер-классы, игры и многое другое.
Тем временем
В Театральной библиотеке планируется цикл лекций о творчестве Булгакова. По 31 июля будет работать выставка «Булгаков на сцене петербургских театров». Посетители узнают о спектаклях по пьесам М. А. Булгакова, которые идут сегодня в театрах города. В экспозиции представлено обширное собрание книг из фондов библиотеки, посвященных жизни и творчеству выдающегося писателя и драматурга. Вход свободный для всех желающих, в часы работы библиотеки.
29 мая состоится круглый стол «Магический реализм Булгакова в прочтении петербургских режиссеров», который соберет постановщиков, чьи спектакли по произведениям писателя идут сегодня на сцене.