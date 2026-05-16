Скончалась председатель Дзержинского отделения Союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей

Шестилетняя Галя из Ленинграда, приехавшая на лето к бабушке в Беларусь, в одночасье оказалась в аду. В 1943 году ее с семьей угнали в концлагеря Польши и Германии. Вместе с младшим братом они выживали под дулами автоматов. Надзиратели могли убить за гнилое яблоко, а после неудачного побега на спине у Гали на всю жизнь остались шрамы от зубов овчарки. Когда семья воссоединилась после войны, младший брат не узнал родную маму — она стала седой в 27 лет. Он подошел к сестре и сказал: «Моя мама — Галя».