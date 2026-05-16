Скончалась председатель Дзержинского отделения Союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей

Галина Гронская помогала своим подопечным, воспитывала молодежь, собирала гуманитарку для Донбасса.

Сегодня ушла из жизни председатель Дзержинского отделения Союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей Галина Гронская, сообщил в своем MAX-канале председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В прошлом году он вручил ей юбилейную медаль «80 лет Победы».

«Она улыбалась, шутила, строила планы — казалось, что ее энергии хватит на сто лет!» — вспоминает председатель регионального парламента.

Шестилетняя Галя из Ленинграда, приехавшая на лето к бабушке в Беларусь, в одночасье оказалась в аду. В 1943 году ее с семьей угнали в концлагеря Польши и Германии. Вместе с младшим братом они выживали под дулами автоматов. Надзиратели могли убить за гнилое яблоко, а после неудачного побега на спине у Гали на всю жизнь остались шрамы от зубов овчарки. Когда семья воссоединилась после войны, младший брат не узнал родную маму — она стала седой в 27 лет. Он подошел к сестре и сказал: «Моя мама — Галя».

Галина Александровна больше 40 лет работала на заводе «Заря», а с 1988-го стала бессменным председателем Дзержинского отделения Союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Помогала своим подопечным, воспитывала молодежь, собирала гуманитарку для Донбасса.

«Для нее слова “фашизм” и “нацизм” были не абстракцией из учебника, а личной болью, поэтому она делала все, чтобы эта зараза не подняла голову снова», — подчеркнул Евгений Люлин.

Редакция ИА «Время Н» выражает соболезнования родным и близким Галины Гронской.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше