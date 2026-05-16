Скончалась председатель Дзержинского отделения Союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей

Сегодня ушла из жизни председатель Дзержинского отделения Союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей Галина Гронская, сообщил в своем MAX-канале председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
В прошлом году он вручил ей юбилейную медаль «80 лет Победы».
«Она улыбалась, шутила, строила планы — казалось, что ее энергии хватит на сто лет!» — вспоминает председатель регионального парламента.
Шестилетняя Галя из Ленинграда, приехавшая на лето к бабушке в Беларусь, в одночасье оказалась в аду. В 1943 году ее с семьей угнали в концлагеря Польши и Германии. Вместе с младшим братом они выживали под дулами автоматов. Надзиратели могли убить за гнилое яблоко, а после неудачного побега на спине у Гали на всю жизнь остались шрамы от зубов овчарки. Когда семья воссоединилась после войны, младший брат не узнал родную маму — она стала седой в 27 лет. Он подошел к сестре и сказал: «Моя мама — Галя».
Галина Александровна больше 40 лет работала на заводе «Заря», а с 1988-го стала бессменным председателем Дзержинского отделения Союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Помогала своим подопечным, воспитывала молодежь, собирала гуманитарку для Донбасса.
«Для нее слова “фашизм” и “нацизм” были не абстракцией из учебника, а личной болью, поэтому она делала все, чтобы эта зараза не подняла голову снова», — подчеркнул Евгений Люлин.
