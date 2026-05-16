В Красноярске уровень Енисея продолжает превышать неблагоприятную отметку

В МЧС рассказали, где ждать усиления паводка в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

16 мая в МЧС по Красноярскому краю рассказали о текущей паводковой ситуации в регионе и прогнозах на ближайшие дни.

На реке Кеть у села Лосиноборское уровень воды достиг 837 сантиметров. До опасной отметки остается меньше полуметра, и подъем воды продолжится.

Превышение неблагоприятной отметки сохраняется на Енисее: возле села Верещагино вода держится выше 2177 сантиметров, а в черте Красноярска — выше 290 сантиметров.

На реке Карабула у одноименного села уровень воды остановился на 370 сантиметрах (опасная отметка — 380). Гидрологи ждут его спада в ближайшие сутки.

Продолжается подъем Чулыма у поселка Балахта: там 469 сантиметров при опасных 473. Колебания ожидаются на реке Мура у села Ирба, где вода поднялась до 543 сантиметров при опасной отметке 529. Возможно превышение опасного уровня на реке Бирюса у села Почет — 550 сантиметров.

На сегодняшний день, в регионе остаются затопленными три жилых дома, три дачных, 182 приусадебных участка и 16 участков дорог.

Паводковая обстановка находится под контролем правительства края и главного управления МЧС. Спасатели проводят оповещение людей и следят за уровнем воды. Если она появилась на вашем участке или в подполье дома, нужно звонить по телефону 112.

