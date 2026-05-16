Воронежскому онкобольному собрали пищевод из желудка

Сложнейшую операцию провел в онкоцентре московский хирург.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже провели сложную операцию 62-летнему пациенту с раком пищевода. Ранее мужчина проходил лучевую терапию, но врачи посчитали, что необходимо хирургическое вмешательство.

Для торако-лапароскопической операции Макьюэна, которая считается «золотым стандартом» лечения данного заболевания и одной из самых сложных в онкохирургии, поскольку затрагивает сразу грудную и брюшную полости, привлекли столичного специалиста из института имени Герцена — профессора Андрея Рябова.

Чтобы вернуть человеку возможность нормально питаться и жить, хирурги удалили пораженный участок пищевода, затем из части желудка сформировали новый, подтянув его в грудную полость и соединив с оставшимся пищеводом.

— Попутно удаляют регионарные лимфоузлы, чтобы предотвратить распространение болезни. Небольшой разрез делается на шее, — рассказали в онкоцентре. — Из-за того, что операция идет сразу в двух полостях, от анестезиологов требуется особая точность. Сейчас состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Он остается под наблюдением.