В Калининграде будут судить курьера телефонных мошенников

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Московской области, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, в августе 2025 года телефонные мошенники, представившись сотрудниками ФСБ, убедили пожилую жительницу Калининграда перевести деньги на «безопасный счет».
После этого обвиняемый прибыл в Калининград и получил от женщины 500 тысяч рублей. Часть денег он конвертировал в криптовалюту и перевел куратору, остальными распорядился по своему усмотрению.
