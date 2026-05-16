Маргарита Барнева и Валерий Ергалов выиграли чемпионат Европы по самбо

Маргарита Барнева в финальном поединке женской весовой категории до 50 килограммов уверенно взяла верх над Анфисой Капаевой из Беларуси. На протяжении всей пятиминутки выксунская самбистка владела инициативой, а за один из бросков получила два балла. Итог — 2:0. В ноябре прошлого года 22-летняя Маргарита завоевала золото на чемпионате мира в Бишкеке, добившись права на присвоение звания заслуженного мастера спорта.