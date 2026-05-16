Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маргарита Барнева и Валерий Ергалов выиграли чемпионат Европы по самбо

Нижегородцы завоевали золотые медали в первый из двух соревновательных дней.

Источник: Нижегородская правда

Сильнейшие самбисты континента 16 и 17 мая разыгрывают награды в Тбилиси.

Маргарита Барнева в финальном поединке женской весовой категории до 50 килограммов уверенно взяла верх над Анфисой Капаевой из Беларуси. На протяжении всей пятиминутки выксунская самбистка владела инициативой, а за один из бросков получила два балла. Итог — 2:0. В ноябре прошлого года 22-летняя Маргарита завоевала золото на чемпионате мира в Бишкеке, добившись права на присвоение звания заслуженного мастера спорта.

Вторую золотую медаль чемпионата Европы принёс Нижегородской области Валерий Ергалов, выступающий в боевом самбо. Кстовчанин не знал равных себе в весе до 58 кг. В финале он удушающим приёмом заставил капитулировать Мирзу Тсихелашвили из Грузии.

В воскресенье в весе до 71 кг классического самбо за медаль поборется Андрей Корнеев из Выксы.