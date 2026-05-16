13 самарских сортов яблонь войдут в основу федеральной селекционной платформы

13 самарских сортов яблони и четыре клоновых подвоя войдут в основу единой федеральной селекционной цифровой платформы по садоводству. Национальная база данных ляжет в фундамент ускоренной селекции нового поколения. Об этом сообщили в Минсельхозе Самарской области.
«В регионе проводят комплексную фенотипическую оценку и готовят биологические образцы для выделения ДНК и последующего генотипирования. Уже завершена оценка силы роста дерева, формы и объема кроны, типичного угла отхождения ветвей, степени подмерзания древесины и генеративных почек, фаз цветения и жизнеспособности пыльцы», — рассказали в пресс-службе.
Отобраны следующие сорта яблони самарской селекции: Орлинка, Масловское, Дочь папировки, Спартак, Осиповское, Память Королева, Александр Бойко, Самара, Оригинал, Память Кедрина, Кутузовец, Куйбышевское, Жигулевское, а также четыре клоновых подвоя серии «Волга» (3, 8, 12, 18).
Ожидается, что еще до вступления дерева в пору плодоношения с высокой точностью прогнозировать урожайность, устойчивость к различным стрессам, болезням и вредителям на основе генотипа.