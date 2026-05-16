13 самарских сортов яблонь войдут в основу федеральной селекционной платформы

13 самарских сортов яблони и четыре клоновых подвоя войдут в основу единой федеральной селекционной цифровой платформы по садоводству. Национальная база данных ляжет в фундамент ускоренной селекции нового поколения. Об этом сообщили в Минсельхозе Самарской области.