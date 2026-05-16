Детская поликлиника Нижнего Новгорода признана лучшей в России

Детская городская поликлиника № 39 Советского района Нижнего Новгорода стала лауреатом национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ-2026», об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».
Экспертный совет оценивал соответствие поликлиники национальным стандартам диагностики и лечения, комфорт пациентов и уровень развития цифровых сервисов.
Медики признаются, что статус одного из лучших медицинских учреждений страны — это мощный стимул для дальнейшего развития.