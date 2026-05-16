Удачи не видать! Что запрещено в день Пелагеи Заступницы, 17 мая 2026 года

И в церковном календаре это день памяти святой мученицы Пелагии Тарсийской, которая родилась и выросла в семье знатных язычников в Малой Азии в III веке. Она была необычайно красива и образована, и император Диоклетиан решил выдать её замуж за своего приёмного сына. Однако Пелагия к тому времени уже приняла крещение и отказалась от этого брака, решив посвятить себя Христу. Тогда император сам воспылал к ней страстью и предложил стать его женой, обещая богатство и власть. Девушка отвергла и это предложение, за что после жестоких мучений и была казнена.