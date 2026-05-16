Что запрещено в день Пелагеи Заступницы, 17 мая 2026 года

Дата 17 мая — редкий случай календарной эклектики, когда технологии, гастрономия и уличный порядок сошлись в одной точке.
День рождения интернета — праздник Всемирной паутины, опутавшей планету.
Всемирный день выпечки — о хлебе, который, как известно, всему голова.
День дворника — о людях, которые делают наши улицы чистыми.
И в церковном календаре это день памяти святой мученицы Пелагии Тарсийской, которая родилась и выросла в семье знатных язычников в Малой Азии в III веке. Она была необычайно красива и образована, и император Диоклетиан решил выдать её замуж за своего приёмного сына. Однако Пелагия к тому времени уже приняла крещение и отказалась от этого брака, решив посвятить себя Христу. Тогда император сам воспылал к ней страстью и предложил стать его женой, обещая богатство и власть. Девушка отвергла и это предложение, за что после жестоких мучений и была казнена.
В народном календаре этот день получил названия: Пелагея Заступница. Так ее прозвали не случайно, а потому что на Руси её считали покровительницей несправедливо обиженных, невинных девиц и всех птиц. К ней обращались за помощью те, кто пострадал от наговора или клеветы, а также девушки, мечтавшие о счастливом замужестве.
День баклушника: обережная ложка.
В народе этот день также назывался Днем баклушника. Потому что именно 17 мая крестьяне начинали заготавливать древесину для выделки деревянных ложек. «Баклушами» называли чурбачки из липы, берёзы или клёна, которые раскалывали и обтачивали для будущих ложек. Само выражение «бить баклуши» изначально означало именно эту работу — заготовку чурок для ложек, а вовсе не безделье, как считается сейчас.
Так что ложка становилась главным предметом дня 17 мая. На Руси верили, что ложка, изготовленная из дерева, срубленного 17 мая, обладает особой обережной силой. Такую ложку:
мужики, уходящие на службу, клали в сапог — считалось, что она защитит от смерти в бою;
клали на постель больного — хворь быстрее отступит;
клали под кровать роженицы — она поможет родить здорового ребёнка.
У наших предков было много обрядов и примет, связанных с ложками.
Если, например, во время трапезы в тарелке случайно оказывались две ложки — это сулило скорую любовь или свадьбу. Считалось также, что подаренная в этот день расписная деревянная ложка приносит дарителю и одариваемому богатство и сытость.
Дурными знаками считались сложенные крест-накрест ложки — к несчастью и чужие ложки, оказавшиеся в доме — они могли принести беды.
Обряды 17 мая: защита от «завидущих сил».
А главным растением этого дня была крапива, которую использовали в обрядах для защиты огорода. И это становилось центральным обрядом дня.
К середине мая все посадки уже были в земле, и крестьяне боялись, что нечистая сила или вредители могут испортить будущий урожай. Поэтому вечером 17 мая проводили специальный обряд защиты: брали надтреснутый глиняный горшок, наполняли его крапивой, вырванной с корнем, и ставили вверх дном на самую середину центральной грядки.
Считалось, что любая вражья сила, прикоснувшись к жгучей крапиве, убежит с огорода и не тронет посадки. Также крапива отпугивала гусениц, тлю и других реальных вредителей.
Также, чтобы уберечь огород от «завидущих сил», на забор или на деревья развешивали старые лапти. Объясняли это тем, что старая обувь связана с миром умерших предков — покровителей домашнего очага, семьи и рода. Развешанные лапти якобы отвлекали внимание недоброжелателей от грядок, и никто не мог «засмотреться» на чужой урожай.
Особенно советовали этот обряд матерям незамужних девушек, чтобы защитить красавиц от сглаза.
Поскольку святая Пелагея была покровительницей птиц, лучшим местом для молитвы о замужестве считалась поляна рядом с вороньим гнездом. Девушки зажигали свечи и просили святую о помощи в поиске суженого.
Существовало также поверье: если кто-то из домочадцев утром чихнул, это означало, что нужно вспомнить об усопших родственниках. Тогда хозяйки пекли блины, варили кисель и поминали покойников.
В этот день женщины не работали по хозяйству — все дела ложились на мужчин. Мужчинам также предписывалось не гневить своих матерей, сестёр и жён.
Запреты 17 мая: жемчуг не дарить.
Чего категорически нельзя было делать 17 мая?
Резать кур и есть куриное мясо — иначе птица перестанет водиться во дворе.
Обижать ворон и других птиц — святая Пелагея может наказать.
Пользоваться острыми предметами и играть с огнём — велик риск травм и ожогов, темные силы близко.
Дарить определённые подарки: жемчуг (к слезам), веник/метлу (к похоронам), иконы (к проблемам со здоровьем), черные перчатки (к тяжёлой работе), зеркала, иголки, булавки, кошку.
Передавать вещи и деньги через порог — к несчастью.
Мыть ложки сразу после обеда — удачи не будет.
Вытирать мокрые ложки — к бедам.
Стучать ложкой по столу или посуде — к скандалу.
Стричь ногти и делать маникюр — можно лишиться здоровья и благополучия.
Сплетничать и распускать слухи — это к скандалам в семье и обману.
Отказывать в милостыне нуждающимся — можно самому попасть в нищету.
Одним словом, 17 мая — это день, когда предметы быта — ложки и лапти — обретают магическую силу и становятся оберегами.
Центральное место занимает культ святой Пелагии как покровительницы невинно обиженных, девиц и птиц. Интересно переплетение христианской памяти с древнейшими, дохристианскими верованиями в защитную силу растений (крапива), обуви (лапти как связь с предками) и деревянных предметов. Обряд с треснутым горшком и крапивой — яркий пример народной апотропейной магии, направленной на защиту урожая от вредителей и нечистой силы.
Ложка в этот день — не просто столовый прибор, а мощный амулет, сопровождающий человека от рождения (роженица) до смерти (воин). Многочисленные запреты (на острые предметы, на подарки, на стрижку ногтей, на куриное мясо) связаны с представлением об особой уязвимости человека в этот «пограничный» период середины мая.
Как прожить 17 мая: отложите стрижку.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать их к современной жизни? Вот несколько простых идей:
1. Подарите деревянную ложку. Купите красивую расписную ложку (в сувенирной лавке или на ярмарке) и подарите близкому человеку. По древнему поверью, это принесёт богатство и сытость и вам, и тому, кому дарите.
2. Устройте «день чистоты» на кухне. Следуя древним запретам, сегодня не стоит мыть ложки сразу после еды и вытирать их. Но это не значит, что нужно оставлять их грязными! Просто помойте их чуть позже, чем обычно.
3. Покормите птиц. Святая Пелагея — заступница пернатых. Насыпьте зерна или хлебных крошек в кормушку, угостите голубей или воробьёв в парке. Ворон, правда, лучше не кормить с рук — это дикие птицы.
4. Защитите свои «посадки». Если у вас есть огород или комнатные растения, проведите символическую защиту: поставьте в горшок с огурцами (или в цветочный горшок) веточку крапивы — пусть охраняет растение fcb от «вредителей» в переносном смысле.
5. Помяните предков. Если вам сегодня приснился умерший родственник или просто вспомнился кто-то из ушедших, поставьте свечу, испеките блины или просто вспомните добрым словом.
6. Не ссорьтесь и не сплетничайте. Проведите день в мире с собой и близкими. Избегайте слухов, скандалов и споров.
7. Не делайте маникюр и педикюр. Отложите стрижку ногтей на другой день — по примете, это может навредить здоровью.
8. Будьте осторожны с острыми предметами и огнём. Сегодня старайтесь аккуратно обращаться с ножами, спичками, газовой плитой. Не оставляйте включёнными электроприборы.
9. Не давайте подарки из «чёрного списка». Сегодня не стоит дарить жемчуг, веники, метлы, иконы, черные перчатки, зеркала, иголки, булавки и живых кошек. Если вас пригласили в гости — купите торт или цветы.
10. Понаблюдайте за природой. Выгляните в окно: цветёт ли калина? Много ли майских жуков? Поют ли птицы? Сравните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмами.
Приметы дня на 17 мая:
Калина зацвела — пора сеять тыкву, огурцы, кукурузу и бобы.
Тьма майских жуков — к засухе.
Много журавлей — к ненастному лету.
Соловей поёт всю ночь — будет солнечный день.
Журавли свили гнездо высоко — к ненастному лету; в низине — к урожаю.
Воробьи перелетают стайками — к сильному ветру.
На клёнах появились серёжки — можно сеять свёклу.
Кукушка кукует — к хорошей погоде.
Сильный и частый дождь — к богатому урожаю.
Бледное солнце — к затяжной плохой погоде.
Утром нет росы — погода переменится.
Терн зацвёл обильнее обычного — к холодной второй половине мая.